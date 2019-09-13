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Beşiktaş'ta moralleri bozan Burak Yılmaz gelişmesi!

Beşiktaş’ın golcü futbolcusunun en erken Trabzonspor karşılaşmasında oynayacak olması Abdullah Avcı’nın tüm planlarını alt üs etti. Avcı'nın doktorlarla yaptığı görüşmede Burak'la ilgili her detayın kendisine aktarılmasını istediği öne sürüldü.

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Kartal'da Burak Yılmaz krizi yaşanıyor... Golcü futbolcunun henüz hazır olmaması ve en erken Trabzonspor maçında oynayabileceğinin açıklanması moralleri bozdu.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın doktorlarla yaptığı görüşmede Burak'la ilgili her detayın kendisine aktarılmasını istediği öne sürüldü.

(Takvim)

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