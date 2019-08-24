Beşiktaş'ta Mounie'nin alternatifi Okaka
Forvet arayışlarına son sürat devam eden Beşiktaş'ta ilk hedef Steve Mounie olurken, oyuncunun alternatifi olarak ise Okaka belirlendi.
STAR
Burak Yılmaz’ın sakatlığı nedeniyle forvet arayışlarına devam eden Beşiktaş listesinin ilk sırasında yer alan İngiltere Premier Lig’den Championship’e düşen Huddersfields’in golcüsü Steve Mounie’yi almıştı.
24 yaşındaki santrfor için kiralama teklifinde bulunan Kara Kartal’a, Ada kulübü bonservisinin 5 milyon euro olduğunu belirtmiş, bunun üzerine Sportif Direktör Ali Naibi satın alma opsiyonlu kiralama teklifini devreye sokmuştu. Mounie ile ilgili pazarlıkların sürdüğü ancak olmama ihtimaline karşılık Watford’tan Stefano Okaka için de girişimde bulunulduğu belirtildi.
Nijerya asıllı İtalyan golcü Okaka için Watford’un kiralamaya sıcak baktığı belirtildi. Okaka geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Udinese’de geçirmişti. Beşiktaş’ın önümüzdeki hafta bu iki golcüden birini almayı planladığı vurgulandı.
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