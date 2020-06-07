İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7688
  • EURO
    7,6343
  • ALTIN
    366.799
  • BIST100
    110022
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta Muhammed Elneny krizi çözüldü
Spor

Beşiktaş'ta Muhammed Elneny krizi çözüldü

Beşiktaş'ta Muhammed Elneny sorunu çözüldü. Mısırlı futbolcu alacaklarının tamamını kulüpten tahsis etti.

07 Haziran 2020 Pazar 00:29 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 00:29
ABONE OL

Beşiktaş'ın sezon başında Arsenal'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Muhammed Elneny, koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen ara sonrası Beşiktaş'tan ayrılma aşamasına gelmişti.

Ücretinin ödenmemesi gerekçesi ile siyah-beyazlı kulüpler yol ayrımına gelen Elneny, yönetim ile görüşerek alacaklarını tahsil etmeye çalışmıştı.

ÖDEME GERÇEKLEŞTİ

Görüşmeler sonrası sorunun hallolmaması halinde sözleşmesini feshedeceğini söyleyen Mısırlı futbolcuya ödemelerin yapılması sonrası bu ihtimal ortadan kalmış oldu.

Son 8 haftada Beşiktaş forması giymeye devam edecek olan 27 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon siyah beyazlarda kalıp kalmayacağı ise henüz netleşmiş değil. Arsenal'den bir yıllığına kiralanan Mısırlı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak. Beşiktaş ile bu sezon 28 maça çıkan Elneny, iki asist yaptı.

Çiftçinin yüzü yerli fidelerle gülecek

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.