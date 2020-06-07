Beşiktaş'ta Muhammed Elneny krizi çözüldü

07 Haziran 2020 Pazar 00:29 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 00:29

Beşiktaş'ın sezon başında Arsenal'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Muhammed Elneny, koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen ara sonrası Beşiktaş'tan ayrılma aşamasına gelmişti.

Ücretinin ödenmemesi gerekçesi ile siyah-beyazlı kulüpler yol ayrımına gelen Elneny, yönetim ile görüşerek alacaklarını tahsil etmeye çalışmıştı.

ÖDEME GERÇEKLEŞTİ

Görüşmeler sonrası sorunun hallolmaması halinde sözleşmesini feshedeceğini söyleyen Mısırlı futbolcuya ödemelerin yapılması sonrası bu ihtimal ortadan kalmış oldu.

Son 8 haftada Beşiktaş forması giymeye devam edecek olan 27 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon siyah beyazlarda kalıp kalmayacağı ise henüz netleşmiş değil. Arsenal'den bir yıllığına kiralanan Mısırlı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak. Beşiktaş ile bu sezon 28 maça çıkan Elneny, iki asist yaptı.