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Spor

Beşiktaş'ta Necip Uysal sevinci

Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla devam etti. Bu arada koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süre takımdan ayrı kalan Necip Uysal, yeni testlerinin negatif sonuç vermesinin ardından takımla çalışmalara başladı.

DHA19 Kasım 2020 Perşembe 16:49 - Güncelleme: 19 Kasım 2020 Perşembe 16:49
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Süper Lig’in 9’uncu haftasında sahasında Medipol Başakşehir’i konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başlayan antrenman, gruplar halinde oynanan ayak tenisi maçları sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

NECİP UYSAL TAKIMLA ÇALIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süre takımdan ayrı kalan Necip Uysal, yeni testlerinin negatif sonuç vermesinin ardından takımla birlikte yapılan antrenmanlarda yer aldı.

Siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayıp, kampa girecek.

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