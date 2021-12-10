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Spor

Beşiktaş'ta NKodou ameliyat oldu

Beşiktaş, N'Koudou'nun ayak bileği bağ yaralanması sonucunda ameliyat edildiğini açıkladı.

10 Aralık 2021 Cuma 00:17 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 00:17
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Beşiktaş'ın Kasımpaşa deplasmanında sakatlık geçiren Fransız futbolcusu Georges Kevin NKoudou'nun Fransa'da ameliyat olduğu açıklandı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Kasımapaşa ile oynadığı müsabaka sırasında geçirdiği ayak bileği bağ yaralanması sonucu tedavisi süren futbolcumuz Georges Nkoudou, Fransa'da ameliyat olmuştur. Nkoudou'nun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede devam edilecektir.

Georges NKoudou'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

NKoudou'nun sahalardan 3 ay uzak kalacağı daha önce açıklanmıştı.

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