Beşiktaş'ta N'Koudou depremi! Şenol Güneş'ten uyarı...

Beşiktaş Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Şampiyonluk hedefleyen siyah beyazlılar Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle birlikte şampiyonluk potasını girmek için çıktığı karşılaşmada rakibiyle berabere kaldı.

2 puan bırakan Beşiktaş'ta Şenol Güneş takım üstünde radikal kararlar alacak.

Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta N'Koudou krizi devam ediyor.

Siyah beyazlıların Kamerunlu yıldızı karşılaşmanın ilk yarısında Kitsiou ile yaşadığı pozisyonun yankıları sürüyor.

Tecrübeli çalıştırıcı oyuncunun yaptığı hareketten ötürü ikinci yarıda kenara aldı.

Ara transfer döneminde yıldız oyuncuya teklif gelmesi durumunda siyah beyazlı yönetim değerlendirmeye alacak.

Beşiktaş'ın beklediği teklifin gelmesi durumunda futbolcuyla yollar ayrılacak.

Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket edecek siyah beyazlı yönetim transferde oyuncunun alternatiflerini aramaya başlayacak.

N'Koudou Beşiktaş'ta yılda 1,6 milyon euro kazanıyor.

Şenol Güneş Gaziantep FK maçı sonrası Kamerunlu oyuncuyla özel toplantı yaptı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yıldız oyuncu N'Koudou'yu tatlı sert bir dille eleştirdi.

Tecrübeli çalıştırıcının, G.Antep maçından sonra özel olarak görüştüğü Kamerunlu yıldızı, "Kafanı sadece futbolu verdiğinde, çok daha iyi işler yapabilecek yeteneğe sahipsin.

Bunu fırsata çevirmek senin elinde" diyerek uyardığı ifade edildi.

Beşiktaş ile Tottenham arasında oyuncunun satışı için özel bir madde bulunuyor.

Anlaşmaya göre yıldız futbolcunun haklarının yüzde 50'si eski kulübü Tottenham'a ait.

4,5 milyon euro bedelle transfer eden Beşiktaş oyuncuyu satması halinde bonservis bedelinin yarınısı İngiliz ekibine verecek.

Kevin N'Koudou, bu sezon Beşiktaş formasıyla bu sezon 14 karşılaşmada görev aldı.

Kamerunlu yıldız 5 gol attı.

1 de asist yaptı.