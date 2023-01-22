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Spor

Beşiktaş'ta Nkoudou kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Kevin Nkoudou, üst solunum yolu enfeksiyonu ve yüksek ateş sebebiyle Kayserispor maçının kadrosundan çıkarıldı.

IHA22 Ocak 2023 Pazar 16:15 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Nkoudou kadrodan çıkarıldı
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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta Kamerunlu oyuncu Kevin Nkoudou hastalığından dolayı karşılaşmada oynayamayacak. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Nkoudou'nun üst solunum yolu enfeksiyonu ve yüksek ateş sebebiyle, maça az bir süre kala kadrodan çıkarıldığı ifade edildi.

27 yaşındaki futbolcu bu sezon 16'sı Süper Lig, 2'si de Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak olmak üzere toplam 18 resmi mücadelede görev aldı ve 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

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