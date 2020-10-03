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Spor

Beşiktaş'ta Nkoudou kamp kadrosuna alınmadı

Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı. Takımdan ayrılacağı konuşulan Kevin Nkoudou için sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadığı belirtildi.

03 Ekim 2020 Cumartesi 18:55 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 18:55
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Beşiktaş, takımdan ayrılacağı konuşulan Georges Kevin Nkoudou için açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar, oyuncunun sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği maçı kadrosunda yer almadığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın 1 Eylül 2020 tarihinde Demir Grup Sivasspor ile oynadığı müsabaka sonrasında sol biseps femoris adalesinde ikinci derece strain tespit edilerek tedavi edilen futbolcumuz Georges Nkoudou, takımımızın 28 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda aynı bölgeden ağrı hissetmesi nedeniyle Gençlerbirliği maçının kadrosuna alınmamıştır." ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosunda Georges-Kevin N'Koudou ve yeni transfer Valentin Rosier ile birlikte kadro dışı bırakılan Jeremain Lens ve Umut Nayir yer almadı.

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, 4 Ekim Pazar günü 16:00'da karşı karşıya gelecek.

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