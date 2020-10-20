İSTANBUL 18°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ekim 2020 Salı / 3 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8803
  • EURO
    9,3214
  • ALTIN
    483.841
  • BIST100
    1210.41
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta N'Koudou takımdan ayrı çalıştı
Spor

Beşiktaş'ta N'Koudou takımdan ayrı çalıştı

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan ve 2 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Kevin N'Koudou takımdan ayrı çalıştı.

IHA20 Ekim 2020 Salı 17:48 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 17:48
ABONE OL

Süper Lig’in 6. haftasında Denizlispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti.

Süper Lig’in 5. haftasını bay geçen ve 6. haftada Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından kaldığı yerden devam etti. Sakatlığı bulunan ve 2 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Kevin N’Koudou takımdan ayrı çalışırken, korona virüs testi pozitif çıkan Bernard Mensah idmanda yer almadı. Tedavilerine başlanan Ajdin Hasic ve Atakan Üner’in yer almadığı idmanda Adem Ljajic de salonda çalıştı. Boşnak futbolcu yarın itibariyle takımla antrenmanlarını sürdürecek. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen idmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.