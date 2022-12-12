Beşiktaş'ta N'Koudou tehlikesi! Bedavaya komşuya...

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı N'Koudou'ya talip çıktı.

Yıldız oyuncu, Beşiktaş'ta iyi bir performans sergiliyordu.

Kamerunlu futbolcu, buna karşın fazla sakatlık yaşamasından dolayı camiada tedirginlik yaratıyordu.

Kamerun Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda da yer alan N'Koudou'ya talip çıktı.

Yunan basınında yer alan bilgilere göre, N'Koudou'yu o kulüp istiyor.

Aktarılan bilgilere göre N'Koudou'ya, Yunan temsilcisi AEK talip oldu.

Öte yandan transfere dair detaylı bilgiler de paylaşıldı.

N'Koudou'nun menajerinin, AEK ekibiyle görüştüğü kaydedildi.

AEK'nın, N'Koudou'yu kadrosuna katmak çok istediği ifade edildi.

Öte yandan Beşiktaş, N'Koudou'ya dair önemli bir karar aşamasında.

Kamerunlu yıldızın, sezon sonunda sözleşmesi bitiyor.

Beşikaş'ın N'Koudou ile yeni sözleşme imzalayacağı gündeme hakimdi.

Siyah beyazlıların bu konuda henüz resmi anlaşma sağlayamaması, "N'Koudou gidiyor mu?" sorularını akıllara getirdi.

Beşiktaş, N'Koudou'nun bonservisini 22 Ağustos 2019'da Tottenham'dan almıştı.

Kara Kartal, Tottenhama bonservisinin yüzde 50'si için 4.5 milyon euro ödemişti.