İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2020 Çarşamba / 7 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,369
  • EURO
    8,7231
  • ALTIN
    461.767
  • BIST100
    1099.02
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta N'Sakala eleştirileri kabul etti
Spor

Beşiktaş'ta N'Sakala eleştirileri kabul etti

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. turunda PAOK'a elenmesi sonrasında en çok eleştirilen isimlerden olan yeni transfer N'Sakala sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

IHA26 Ağustos 2020 Çarşamba 21:20 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 21:20
ABONE OL

PAOK deplasmanında 3-1 mağlup olan Beşiktaş’ta en çok eleştirilen isimlerden olan N’Sakala, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. N’Sakala, "Bir kartal gibi olmalıyız" dedi.

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme mücadelesinde PAOK’a deplasmanda 3-1 mağlup olarak elenen Beşiktaş’ta eleştirilerin hedefindeki isimlerden olan yeni transfer N’Sakala, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Eleştirilerin doğru olduğunu ifade eden 30 yaşındaki futbolcu, "Dünkü maç için tüm taraftarlara katılıyorum. Böyle oynayamayız ve Beşiktaş’ın oyuncusu gibi davranamayız. 

Tüm eleştirileri kabul ediyorum ve üstesinden gelmeye, bu eleştirilerle başa çıkmaya hazırım. Halen uyum sürecindeyim ve her şeyin öneminin farkındayım. Daha çok çalışmalı ve bir kartal gibi olmalıyız" ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.