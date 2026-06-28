Beşiktaş, transfer gündeminde yer alan Alman kaleci Alexander Nübel için temaslarını sürdürüyor.

Sky DE'nin haberine göre, Beşiktaş Futbol Direktörü Eduard Graf, dün Alexander Nübel ve oyuncunun menajeri Stefan Backs ile bir görüşme daha gerçekleştirdi. Taraflar arasında henüz anlaşma sağlanamazken, Alman kalecinin kararını en geç pazartesi ya da salı günü vermesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ TEKLİF YAPTI

Haberde, siyah-beyazlıların Nübel'e bonuslarla birlikte sezon başına net 5 milyon euroya kadar ulaşan bir maaş teklif ettiği belirtildi. Öte yandan Beşiktaş'ın Bayern Münih'e yaptığı teklifin 5 milyon eurosu garanti, 5 milyon eurosu bonus olmak üzere toplam 10 milyon euro olduğu aktarıldı.

BAYERN MUNIH'İN BEKLENTİSİ

Ancak Bayern Münih'in bu teklifi reddettiği ve Alman devinin bonservis için 20 milyon euroya kadar çıkan bir gelir beklentisi içinde olduğu ifade edildi.

EBERL'DEN KAMP ÖNCESİ MESAJ

Haberde ayrıca Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl'in, yaklaşık 2-3 hafta önce Nübel'in menajerlik şirketine önemli bir mesaj ilettiği kaydedildi. Eberl'in, Alman kaleciye 20 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi kampına katılmaması gerektiğini bildirdiği ve kulübün planının bu tarihten önce oyuncuya yeni bir takım bulmak olduğu aktarıldı.