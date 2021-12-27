Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup depremi! Kıyamet koptu

star.com.tr 27 Aralık 2021 Pazartesi 21:48 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 21:48

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, sergilediği başarısız performansla gündem oldu. Maçta etkisiz oyunuyla dikkat çeken Oğuzhan Özyakup'a siyah-beyazlı taraftarlardan tepki yağdı. 29 yaşındaki oyuncu bu sene 11 maça çıkarken sadece 1 asist yapabildi.

OĞUZHAN ÖZYAKUP, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Uzun yıllardır Beşiktaş forması ve son olarak kiralık olarak gönderildiği Feyenoord'dan geçtiğimiz yılın yaz transfer döneminde geri dönen Oğuzhan Özyakup, bu sezon beklentilerin altında kalarak hayal kırıklığına uğrattı. Özyakup, bu sezon 11 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.

OĞUZHAN ÖZYAKUP'UN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Oğuzhan Özyakup, bu sezon Beşiktaş forması ile 11 resmi maçta görev alırken yalnızca 1 asist katkıda bulunabildi. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Beşiktaş kariyerinde toplam 304 maça çıkarken 35 gol ve 62 asistlik performans sergiledi.

Taraftarların Oğuzhan Özyakup tepkileri: