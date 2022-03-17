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Spor

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ile Welinton takımdan ayrı çalıştı

Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, Oğuzhan Özyakup ile Welinton Souza, takımdan ayrı çalıştı.

AA17 Mart 2022 Perşembe 14:45 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 14:45
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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 19 Mart Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de izlediği antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Koşularla başlayan idmanda çeşitli top kapma ve pas çalışmaları yapan siyah-beyazlı oyuncular, daha sonra üç takıma ayrılarak dar alanda çift kale maç oynadı.

Oğuzhan Özyakup ile Welinton Souza, takımdan ayrı çalıştı.

Beşiktaş, yarın akşam yapacağı idmanla hazırlıklarını noktalayacak ve kampa girecek.

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