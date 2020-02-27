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Spor

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup kararı

Beşiktaş yönetimi, Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup'un siyah-beyazlı takıma geri dönmesi halinde maaş indirimi isteyecek.

27 Şubat 2020 Perşembe12:50 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 12:50

Gelecek sezon bütçeyi büyük oranda düşürmek isteyen Beşiktaş yönetimi, devre arasında Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup'la masaya oturulacak.

Hollanda'daki ilk maçına golle başlayan yıldız oyuncu, yaşadığı sakatlık sebebiyle şu anda formasından uzak kaldı. Sakatlığının sürmesi ve form tutamaması halinde Feyenoord'un bir yıl daha kiralamaktan vazgeçmesi ve Oğuzhan'ın da Beşiktaş'a dönmesi bekleniyor.

Bu ihtimalin gerçekleşmesinin ardından Beşiktaş yönetimi, Oğuzhan Özyakup ile indirimli yeni sözleşme imzalaması için görüşmelere başlayacak. Beşiktaş'tan yıllık 2 milyon euro kazanan Oğuzhan Özyakup'un bu talebe nasıl cevap vereceği merakla bekleniyor.

(Türkiye)

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