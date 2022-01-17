Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup vakası! Yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta Salih Uçan için karar verildi. Oğuzhan Özyakup'u eski kulübü Feyenoord'a 2 sezon önce kiralık gönderen siyah beyazlılar aynı formülü Salih Uçan için devreye sokuyor. Takvim'in haberine göre milli futbolcu Alanyaspor'a transfer oluyor.
Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan ve beklentilerin altında kalan Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup gibi kiralık olarak gönderilecek ve daha sonra form grafiğine göre takımda kalıp kalmayacağına karar verilecek. Milli futbolcu bu sezon başında Beşiktaş'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.
Salih Uçan, bu sezon 14 karşılaşmada görev valdı. Gol ve asist üretemedi. 28 yaşındaki oyuncu 1 kez de milli formayı giydi.