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Spor

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup vakası! Yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta Salih Uçan ile yollar ayrılıyor. Siyah beyazlılar milli futbolcu için Oğuzhan Özyakup formülünü devreye sokma kararı aldı. 2 sezon önce Feyenoord'a kiralık olarak gönderilen Oğuzhan Özyakup gibi Salih Uçan da eski kulübü Alanyaspor'a kiralık olarak gönderilecek.

Takvim17 Ocak 2022 Pazartesi 10:51 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 10:53
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Beşiktaş'ta Salih Uçan için karar verildi. Oğuzhan Özyakup'u eski kulübü Feyenoord'a 2 sezon önce kiralık gönderen siyah beyazlılar aynı formülü Salih Uçan için devreye sokuyor. Takvim'in haberine göre milli futbolcu Alanyaspor'a transfer oluyor.

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OĞUZHAN ÖZYAKUP FORMÜLÜ

Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan ve beklentilerin altında kalan Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup gibi kiralık olarak gönderilecek ve daha sonra form grafiğine göre takımda kalıp kalmayacağına karar verilecek. Milli futbolcu bu sezon başında Beşiktaş'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.

GOL VE ASİST ÜRETEMEDİ

Salih Uçan, bu sezon 14 karşılaşmada görev valdı. Gol ve asist üretemedi. 28 yaşındaki oyuncu 1 kez de milli formayı giydi.

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