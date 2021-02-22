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Spor

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ve Rıdvan Yılmaz takıma döndü

Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, sakatlıklarını atlatan Oğuzhan ve Rıdvan takım antrenmanına katıldı.

DHA22 Şubat 2021 Pazartesi 15:24 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 15:24
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan üç takımlı turnuva maçları ve şut çalışması ile tamamlandı.

Sakatlıklarını atlatan Oğuzhan Özyakup ve Rıdvan Yılmaz takım antrenmanına katılırken, Rachid Ghezzal ise bireysel antrenör eşliğinde koşu çalışmalarına başladı. Tedavisi süren Montero ve dizindeki ödemi henüz geçmediği için sakatlığının seviyesi tam belli olmayan Cenk Tosun idmanda yer almadı. Eşi doğum yaptığı için Portekiz'de olan Aboubakar'ın ise bu akşam İstanbul'a döneceği ve yarınki antrenmana katılacağı öğrenildi.

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