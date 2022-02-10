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Spor

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'a tepki

Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda Göztepe ile oynadığı maçta taraftarlar tarafından ıslıklandı.

IHA10 Şubat 2022 Perşembe 23:13 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 23:13
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Göztepe karşısında beklentinin altında bir performans ortaya koyan Oğuzhan Özyakup, 80. dakikada oyundan çıkarken tribünler tarafından ıslıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup 80. dakikada oyun alanının kenarına geldi. Teknik Direktör Önder Karaveli tarafından oyundan alınan Oğuzhan'ın yerine Güven Yalçın sahaya giren isim olurken, siyah-beyazlı tribünler Oğuzhan Özyakup'u protesto etti. Oğuzhan oyundan çıkarken taraftarlar, tecrübeli oyuncuyu ıslıkladı. Önder Karaveli ise oyuncusunu oyundan çıktıktan sonra sırtına vurarak teselli etti.

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