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Spor

Beşiktaş'ta oklar yeniden ona çevrildi! En büyük aday Sergen Yalçın

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ederken başkan Hasan Arat çok önemli bir açıklamada bulundu. Hasan Arat'ın yaptığı açıklamadan sonra siyah beyazlılarda teknik direktör konusunda ibre yeniden Sergen Yalçın'a döndü. İşte detaylar...

Fanatik11 Mayıs 2024 Cumartesi 12:05 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta oklar yeniden ona çevrildi! En büyük aday Sergen Yalçın
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın teknik direktör konusundaki açıklamaları sonrasında camianın odağı, yerli isimler üzerine çevrildi.

"TÜRK HOCAYA SICAĞIZ"

Başkan önceki günlerde yaptığı açıklamada, "Sergen Yalçın ve Şenol Güneş, Beşiktaş'ın çok değerli insanları. Ben her iki hocamın da her zaman Beşiktaş'ın gündeminde olacağına inanan bir insanım. Serdar Topraktepe var, önce onunla görüşeceğiz. Her şey olabilir, asla 'asla' demeyeceksin. Nuri Şahin bugün Şampiyonlar Ligi finalindeki ilk yardımcı hoca. Hemen gelmek isteyenler var, Solskjaer, van Bronckhorst... Tercihimizi daha çok Türk hoca yönünde evriltmeye başladık. Arkadaşlarım daha sıcak Türk hocaya." sözleri sonrasında, gözler Sergen Yalçın ve Şenol Güneş isimlerinin üzerine çevrildi.

Antalyaspor'dan sezon sonunda ayrılacak olan Sergen Yalçın'la konuştuğunu söyleyen Arat, "Sergen Yalçın ile bir telefon görüşmemiz oldu, benim camiamın kıymetlisi. Ancak bu resmi bir görüşme değildi" ifadelerini kullandı.

SERGEN YALÇIN ÖNDE

Yönetimin, yerli isimler arasından Sergen Yalçın adına daha sıcak baktığı belirtildi. Nuri Şahin'in Antalyaspor'daki kariyerinin Beşiktaş için yetersiz bulunduğu düşünülürken, Şenol Güneş'in de mevcut kadronun mimarı olmasından dolayı Sergen Yalçın ismine daha olumlu bakıldığı ancak kesin kararın henüz verilmediği kaydedildi.

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