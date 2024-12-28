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Spor

Beşiktaş'ta olağanüstü seçime doğru! Siyah beyazlılar yeni başkanını seçiyor

Hasan Arat'ın istifası sonrası olağanüstü seçime gitme kararı alan Beşiktaş, yeni başkanını 29 Aralık Pazar günü seçecek. Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın adaylığını koyduğu seçim, inan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak.

AA28 Aralık 2024 Cumartesi 11:59 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta olağanüstü seçime doğru! Siyah beyazlılar yeni başkanını seçiyor
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Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu yarın yapılacak.

Siyah-beyazlıların yeni yönetim kurulunun belli olacağı kongre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak. Genel kurulda başkanlık divanının oluşturulmasının ardından adayların programı takdim edilecek ve seçime geçilecek.

Olağanüstü kongrede, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 29 bin üyenin sandık başına gidebileceği bildirildi.

Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Sinan Erdem Spor Salonu'na 25 sandık kurulacak. Oy kullanma işlemi, saat 17.00'de sona erecek.

BAŞKANLIK İÇİN 2 ADAY

Beşiktaş'ın olağanüstü genel kurulunda Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı başkanlık yarışı verecek.

Genel kurul üyeleri Yücel için mavi, Adalı için de beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

ADAYLARIN LİSTELERİ

Siyah-beyazlı kulüpte başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri şöyle:

HÜSEYİN YÜCEL

Asil: Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Cemile Aslı Üstünkaya, Mete Vardar, Adnan Sertaç Yazar

Yedek: Sedat Seymen Akçadağ, Nazlı Ayaz, Ömer Küçük, Önder Yiğit, Abdurrahman Yiğittekin

SERDAL ADALI

Asil: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı

Yedek: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç

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