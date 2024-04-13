Beşiktaş, Süper Lig'de sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bu beraberlik sonrası Beşiktaş'ın ligdeki galibiyet hasreti 5 maça yükseldi. Siyah-beyazlı taraftarlar, Samsunspor maçında teknik direktör Fernando Santos'a tepki gösterdi ve Portekizli teknik adama istifa çağrısında bulundu.

Bu gelişme sonrası Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı. A Spor'un haberine göre, Beşiktaş'ta Samsunspor beraberliği sonrası başkan Hasan Arat ve bazı yönetim kurulu üyeleri toplantıya girdi.

Toplantıda Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'ın da yer aldığı belirtildi.

Beşiktaş'ta bu toplantı sonrası takımla ilgili önemli kararların çıkması bekleniyor.