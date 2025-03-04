Sezona iyi başlayan ancak sonrasında durdurulamaz bir düşüş yaşayan Beşiktaş, yönetim ve teknik adam değişikliğinin ardından kendini buldu.

Yeni sezona Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa şampiyonluğuyla iddialı bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, daha sonra ciddi bir düşüş yaşadı.

"Kara kartal", Ekim 2024'te başlayan ve yıl sonuna kadar süren yönetimsel ve sportif anlamında kaotik bir süreçten geçti. Beşiktaş Kulübünün 29 Aralık'ta yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Serdal Adalı ile daha sonra göreve getirilen teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlı futbol takımını yeniden ayaklandırdı.

Norveçli teknik adamın göreve başladığı 19 Ocak 2025'ten bu yana 9 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak üst sıralara doğru tırmanışa geçti.



Olumsuz saha sonuçlarının yanı sıra kaotik süreci de geride bırakan siyah-beyazlı takımda Joao Mario, Arthur Masuaku ve Alex Oxlade-Chamberlain gibi oyuncuların performansı da Solskjaer ile arttı.

LİGDE ÜST ÜSTE 4 GALİBİYET

Sezona iyi başlamasına rağmen daha sonra aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışından uzaklaşan Beşiktaş, Bellona Kayserispor karşısında aldığı galibiyetle ligde bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesinin ardından çıktığı ilk lig maçında Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan "Kara kartal" daha sonra oynadığı 4 lig müsabakasını da kazanarak 12 puan topladı.

Bu süreçte Net Global Sivasspor, Trabzonspor ve ikas Eyüpspor'u yenmeyi başaran siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor engelini de aşarak galibiyet serisini devam ettirdi.

Öte yandan Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 9 maçta ise 5 galibiyet, 4 beraberlik alarak mağlubiyeti unuttu.

Ligde topladığı 44 puanla 4. sırada bulunan "Kara kartal", 47 puanla bir basamak üstündeki Reeder Samsunspor'u geçerek üçüncü sıraya yükselmenin planlarını yapıyor.

SON 6 MAÇINI DA KAZANDI

Beşiktaş, ligde ve kupada oynadığı toplam son 6 maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Hollanda ekibi Twente'ye 1-0 yenilen siyah-beyazlılar, daha sonra kupada Kırklarelispor (2-0) ile Onvo Antalyaspor'u (2-1), ligde de Net Global Sivasspor (2-0), Trabzonspor (2-1), ikas Eyüpspor (3-1) ve Bellona Kayserispor'u (2-0) geçerek çıkışını sürdürdü.

Söz konusu 6 karşılaşmanın 3'ünde kalesini gole kapatan "Kara kartal" yalnızca 3 gole engel olamadı. Beşiktaş, bu maçlarda rakip ağları ise 13 kez sarsmayı başardı.

KUPADA ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

Ole Gunnar Solskjaer idaresindeki Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.

Siyah-beyazlılar, yeni formatıyla düzenlenen kupada D Grubu'nda oynadığı 3 maçı da kazanarak 9 puanla lider olarak bir üst tura yükseldi.

Türkiye Kupası'nın son şampiyonu "Kara kartal"ın çeyrek finaldeki rakibi, 6 Mart Perşembe günü çekilecek kuranın ardından belli olacak.

Kuraya seri başı olarak katılan siyah-beyazlıların çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri ise İskenderunspor, Göztepe ve Galatasaray oldu.

JOAO MARİO'NUN PERFORMANSI YÜZLERİ GÜLDÜRÜYOR

Sezon başında Benfica'dan transfer edilen ancak teknik direktör Giovanni van Bronckhorst döneminde performansıyla eleştirilen Joao Mario, Norveçli çalıştırıcıyla çıkışa geçti.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in takımın başına gelmesiyle, takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Portekizli orta saha, son 9 maçta 4 kez rakip ağları havalandırdı.



Orta sahada hücuma verdiği destekle ön plana çıkan 32 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao, Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor ve Süper Lig'de Sivasspor ile Kayserispor'a birer gol atma başarısı gösterdi.

Tecrübeli isim, attığı gollerin tamamını teknik direktör Solskjaer'in idaresinde kaydetti.

MASUAKU, ASİSTLERİNE DEVAM EDİYOR

Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçların ardından eleştirilen oyuncuların başında gelen Arthur Masuaku da performans grafiğini her geçen hafta artıran oyunculardan biri oldu.

Özellikle iç sahada yaşanan puan kayıplarında taraftarın eleştirilerine maruz kalan ve Alanyaspor ile Kasımpaşa maçlarında protesto edilen tecrübeli sol bek, son 5 maçta 3 asistle ön plana çıktı.



Ligde Sivasspor ve Trabzonspor müsabakalarında arkadaşlarına golü hazırlayan pası veren 31 yaşındaki Demokratik Kongolu futbolcu, kupada da Antalyaspor önünde bir asist yaptı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkan Masuaku, 1 gol, 8 asistlik performans ortaya koydu.

SOLSKJAER, OXLADE-CHAMBERLAİN'DEN VAZGEÇMİYOR

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde formayı kimseye bırakmadı.

Yaşadığı sakatlıkların yanı sıra sezon başında kadroda düşünülmediği için takımdan ayrılacağı konuşulan 31 yaşındaki futbolcu, Norveçli teknik adamla yeniden "futbol"a döndü.

Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de 21. haftaya kadar yalnızca 5 maçta şans bularak bu süreçte 113 dakika oyunda kaldı. Oxlade-Chamberlain, bu 5 maçta sadece Adana Demirspor karşılaşmasında ilk 11'de kendine yer bulmuştu.

İngiliz futbolcu, Solskjaer'in teknik direktörlüğe getirilmesiyle kupada Kırklarelispor, ligde de Antalyaspor, Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor ve Kayserispor maçlarına ilk 11'de başladı. Oxlade-Chamberlain, söz konusu 6 mücadelede 370 dakika sahada kaldı.

Deneyimli orta saha, Norveçli çalıştırıcıyla performansını yükselten isimlerden biri oldu.

SERDAL ADALI YÖNETİMİYLE KAOTİK DÖNEMDEN ÇIKIŞ

Beşiktaş Kulübü, son yıllarda karşılaştığı yönetimsel ve sportif sorunları sezon ortasında bu kez eski başkan Hasan Arat döneminde yaşadı.

Sezona Galatasaray karşısında Süper Kupa'da alınan 5-0 galibiyet ve gelen şampiyonlukla iddialı bir başlangıç yapan siyah-beyazlı takım, Ekim 2024'ün son günlerinde düşüşe geçti.

Sahada alınan kötü sonuçların yanında yönetimde yaşanan ve arka arkaya gelen istifalarla kaotik bir sürece sürüklenen Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifasının ardından 3 Aralık 2024'te seçim kararı alındı.

Serdal Adalı, süreci yönetmesi için başkanlık görevine getirilen ikinci başkan Hüseyin Yücel ile 29 Aralık tarihinde olağanüstü seçimli genel kurulda yarıştı.

Yücel'i geride bırakarak başkan olan Adalı, uzun bir çalışmanın ardından siyah-beyazlı futbol takımının başına Ole Gunnar Solskjaer'i getirdi.

Serdal Adalı başkanlığında saha içinde ve dışında pozitif bir hava yakalayan "Kara kartal", Norveçli teknik adamın yönetiminde üst üste galibiyetler alarak gelecek adına umut veriyor.