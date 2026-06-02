İSTANBUL 32°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Haziran 2026 Salı / 17 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9312
  • EURO
    53,5577
  • ALTIN
    6683.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta Oliver Roy Camino dönemi sona erdi
Spor

Beşiktaş'ta Oliver Roy Camino dönemi sona erdi

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, başantrenör Oliver Roy Camino ile yolların ayrıldığını duyurdu.

AA2 Haziran 2026 Salı 14:08 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Oliver Roy Camino dönemi sona erdi
ABONE OL

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, başantrenör Oliver Roy Camino ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Beşiktaş hentbol takımımızın 2023-2024 sezonu başından itibaren başantrenörlüğünü yapan, üç Süper Lig, üç Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa'yı kulübümüze kazandıran Oliver Roy Camino ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oliver Roy Camino'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

''Anksiyetem tuttu'' diyerek bariyerlere çarptı! Polisten kaçmak pahalıya patladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.