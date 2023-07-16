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Spor

Beşiktaş'ta, Onana transferi için takas formülü devrede

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, Jean Onana transferi için takas yöntemine gidilecek.

Fanatik16 Temmuz 2023 Pazar 11:01 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta, Onana transferi için takas formülü devrede
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Gelecek sezon hem ligde hem de UEFA Konferans Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta transfer görüşmeleri hız kesmeden devam ediyor.

LENS İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Beşiktaş ve Lens 2 isim için görüşüyor. Lens, Beşiktaş'tan Romain Saiss'i isterken, Beşiktaş'ta, Lens'in orta saha oyuncusu Jean Onana'yı istiyor.

Beşiktaş ve Lens arasında Saiss için görüşülen bonservis ücreti ise 2 milyon Euro seviyesinde. Lens, Jean Onana için ciddi bonservis teklifi gelmediği sürece satışa sıcak değil, Onana da kulübüyle bir kez daha görüşecek.

TAKAS TEKLİFİ GÜNDEMDE

Kulüplerin, iki futbolcuyu takas konusunda da görüşmelerde bulunduğu kaydedildi. Beşiktaş tecrübeli savunma oyuncusu Romain Saiss'i verip ek olarak 1 milyon Euro karşılığında yetenekli orta saha Onana'yı renklerine bağlamayı istiyor.

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