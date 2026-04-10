Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 4 dakikada Orkun Kökçü, 8. dakikada Jota Silva, 33 ve 59. dakikada Oh'tan geldi. Siyah-beyazlı takımın son haftalardaki en formda futbolcusu olan Orkun, bu golle ligdeki gol sayısını da 7'ye çıkardı.

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Süper Lig'de çıktığı son 10 maçta 7 gol kaydetti. Milli futbolcunun bu süreçte 5 de asisti bulunuyor.

Süper Lig'de 25 müsabakada 9 da asisti bulunan başarılı oyuncu, bu asistlerin 5'ini yine son 10 maçlık periyotta yaptı.

Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor, Başakşehir, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Antalyaspor karşılaşmalarında fileleri sarsan Orkun Kökçü; aynı zamanda Konyaspor, Kasımpaşa ve Antalyaspor mücadelelerinde birer kez, Göztepe maçında da 2 kez gol pası verdi.