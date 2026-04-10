  Beşiktaş'ta Orkun Kökçü fırtınası! Son 10 maçta 12 gole katkı...
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü fırtınası! Son 10 maçta 12 gole katkı...

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, Süper Lig'de çıktığı son 10 karşılaşmada 7 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkat çekti. Antalyaspor maçında da ağları sarsan milli futbolcu, siyah-beyazlıların 4-2'lik galibiyetinde önemli rol oynadı.

İHA10 Nisan 2026 Cuma 22:08 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 4 dakikada Orkun Kökçü, 8. dakikada Jota Silva, 33 ve 59. dakikada Oh'tan geldi. Siyah-beyazlı takımın son haftalardaki en formda futbolcusu olan Orkun, bu golle ligdeki gol sayısını da 7'ye çıkardı.

10 MAÇTA 12 GOL KATKISI

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Süper Lig'de çıktığı son 10 maçta 7 gol kaydetti. Milli futbolcunun bu süreçte 5 de asisti bulunuyor.

Süper Lig'de 25 müsabakada 9 da asisti bulunan başarılı oyuncu, bu asistlerin 5'ini yine son 10 maçlık periyotta yaptı.

Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor, Başakşehir, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Antalyaspor karşılaşmalarında fileleri sarsan Orkun Kökçü; aynı zamanda Konyaspor, Kasımpaşa ve Antalyaspor mücadelelerinde birer kez, Göztepe maçında da 2 kez gol pası verdi.

