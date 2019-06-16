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Beşiktaş'ta orta sahaya dünya yıldızı

Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezona girmeye hazırlanan Beşiktaş'ın transfer gündemine orta saha için yeni bir isim girdi.

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Siyah beyazlılar, Nijeryalı orta saha oyuncusu Obi Mikel'i transfer etmek istiyor. Yıldız oyuncunun Beşiktaş'ın listesinde yer aldığı öğrenilirken Middlesbrough ile sezonu tamamlayan 1987 doğumlu oyuncunun İstanbul'a gelmeye hazır olduğu kaydedildi.

Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki Obi Mikel, Chelsea macerasının ardından 2017'de Çin'den Tianjin Teda'nın yolunu tutmuş, iki sezon sonra da Middlesbrough forması giymişti. Middlesbrough'da 18 maçta görev alan Mikel, 1 de gol atma başarısı gösterdi.

Kariyerinde 428 maça çıkan Mikel'in 11 gol ve 18 asistlik performansı bulunuyor. Ön liberoda görev alan başarılı futbolcu orta sahanın ortasında da oynayabiliyor.

(beIN SPORTS)

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