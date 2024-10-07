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Spor

Beşiktaş'ta planlar tutmadı! Kartal, Antep'te yaralı

Beşiktaş dün konuk olduğu Gaziantep deplasmanından boynu bükük ayrıldı. Avrupa'daki mağlubiyetleri unutturmak için sahaya çıkan siyah beyazlı ekip 1-0 önde olduğu maçın 90+5. dakikasında kalesinde gördüğü golle 1 puana razı oldu. İşte detaylar...

Akşam7 Ekim 2024 Pazartesi 09:25 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta planlar tutmadı! Kartal, Antep'te yaralı
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Frankfurt maçını unutturup ligdeki iyi formunu sürdürmek isteyen Kara Kartal, ligin 16'ncı sırasındaki Gaziantep FK'nın konuğu oldu. Karşılıklı ataklarla başlayan karşılaşmada ilk 10 dakikanın ardından oyun hakimiyetini ele alan siyah beyazlılar, 29'da VAR incelemesi sonucunda gelen penaltıyı 31'de İtalyan golcü Immobile ile skora çevirdi: 0-1. İlk 45 dakika boyunca sıkça rakip ceza sahasına giren Beşiktaş hücumcuları, 10 şut ile bu sezon ilk yarıda en çok şut çektikleri maçı oynadılar.

İkinci yarıda Gaziantep kalesini daha az yoklayan siyah beyazlılar, rakibinin hızlı hücumlarında da zaman zaman zor anlar yaşadı. Uzatma dakikalarında tamamen savunmaya kapanan Kara Kartal, 90+5'te eski oyuncusu Maxim'in golüne engel olamadı...

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