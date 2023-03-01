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Spor

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal antrenmana çıkmadı

Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, tedavisi süren Rachid Ghezzal antrenmana katılmadı.

AA1 Mart 2023 Çarşamba 17:11 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal antrenmana çıkmadı
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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Mart Pazar günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve yeni transferlerin tamamının yer aldığı antrenmana tedavisi süren Rachid Ghezzal katılmadı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in saha içindeki toplantısıyla başlayan antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular, bir süre istasyon çalışmaları yaptı. İlk yarım saati basına açık olan antrenmanda oyuncular, çeşitli pas organizasyonları üzerinde durdu.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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