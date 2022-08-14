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Spor

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal belirsizliği

Beşiktaş'ta ağrıları olan Rachid Ghezzal, Alanyaspor maçı öncesi kendisini denedi ve oynamak istediğini sağlık ekibine iletti. Ghezzal için son kararı Valerien Ismael verecek.

TRT Spor14 Ağustos 2022 Pazar 12:08 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında bu akşam Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gelişmesi yaşandı. Ağrıları olan Cezayirli yıldız, mücadele öncesinde kendisini denedi.

GHEZZAL, ALANYASPOR MAÇINDA OYNAMAK İSTİYOR

TRT Spor'un haberine göre; Alanyaspor maçında oynamak isteyen Rachid Ghezzal, bu talebini sağlık ekibine iletti. Maçtan önce yapılacak son kontrollerin ardından Ghezzal'ın durumu netlik kazanacak.

KAYSERİSPOR MAÇINDA 3 PUANI GETİRMİŞTİ

Teknik direktör Valerien Ismael'in saha içindeki en önemli kozlarından biri olan Ghezzal, 1. haftada Kayserispor karşısında takımına 3 puanı kazandıran isim olmuştu.

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