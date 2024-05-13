Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal bilmecesi

Bu sezon ligde şampiyonluk yarışından uzak kalan ve gelecek sezonun çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta iç transferde hareketli günler yaşanıyor.

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve sezon içerisinde opsiyonunu kaldıran Rachid Ghezzal'ın geleceği belirsiz durumda.

TAKIMDA KALMAK İSTİYOR

Afrika basınında yer alan habere göre Rachid Ghezzal sözleşmesi sona erse bile Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.

Haberin detaylarında bu sezon sakatlıklardan dolayı bir türlü istenilen noktaya ulaşamayan Rachid Ghezzal'ın yakım çevresine, "Ben Beşiktaş'ta kalmak ve kendimi göstermek istiyorum." dediği iddia edildi.

Rachid Ghezzal'ın yeni sözleşmesine dair ilerideki günlerde bir açıklama yapılabileceği de söylendi.

32 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 32 resmi maça çıkan Rachid Ghezzal bu karşılaşmalarda 1 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.