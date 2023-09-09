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Spor

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'a özel program

Beşiktaş'ta geçen sezon peş peşe yaşadığı sakatlıklardan dolayı geri planda kalan Rachid Ghezzal, sağlığına kavuşması sonrasında takıma katılmıştı. Milli arada yoğun bir program uygulanacak olan Rachid Ghezzal, göreve hazır hale getirilmeye çalışılacak.

9 Eylül 2023 Cumartesi 10:13 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'a özel program
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Beşiktaş'ta geçen sezon peş peşe yaşadığı sakatlıklardan dolayı geri planda kalan Rachid Ghezzal, sağlığına kavuşması sonrasında takıma katılmıştı. Milli arada açıklarını kapatmak için büyük mesai harcayan Cezayirli kanat oyuncusuna özel program uygulanıyor.

Teknik direktör Şenol Güneş, oyuncusunu bir an önce hazır hale getirebilmek için başarılı isme özel program uyguluyor. Takım çalışmalarına ek olarak kondisyoner eşliğinde bireysel hazırlık programı da uygulanan başarılı kanat oyuncusu, Milli ara sonrasında göreve hazır hale gelirse ilk 11'e geçiş yapacak.

OYUNCUYLA DA PAYLAŞILDI...

Teknik direktör Şenol Güneş'in, Ghezzal'ın göreve hazır olması halinde hücum üçlüsünde değişikliğe gideceği kaydedildi. Bu doğrultuda Güneş'in, santrfor Vincent Aboubakar'ın yanında kanat hattının sağında Milot Rashica'ya solunda ise Rachid Ghezzal'a görev vermeyi planladığı bildirildi. Bu konudaki görüşlerini Ghezzal'la da paylaşan Güneş'in, yıldız isimden beklentisi büyük.

SİVAS'LA TAKIMA KATILDI

Sivasspor karşılaşmasıyla beraber kadroya dönen Ghezzal, yaptığı açıklamada, 'Takıma geri döndüğüm için çok mutluyum. Zor zamanlar geçirdim. Geçen sezon benim için çok zordu. Neredeyse hiç oynayamadım. Bu sezon başı kampına iyi başladım ama sakatlık yaşadım. Geri dönmenin, arkadaşlarımla olmanın keyfini yaşıyorum. Sezonun geri kalanında Beşiktaş için elimden geleni yapmak istiyorum. Valentin Rosier ile güzel anlarımız var. Umarım takıma yardım ederim ve herkesi mutlu ederiz' demişti.

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