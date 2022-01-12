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Spor

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sevinci

Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, Yeni tip koronavirüs test sonucu negatife dönen Rachid Ghezzal da antrenmanda yer aldı.

AA12 Ocak 2022 Çarşamba 15:04 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 15:04
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK ile 14 Ocak Cuma günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

Yeni tip koronavirüs test sonucu negatife dönen Rachid Ghezzal antrenmanda yer aldı.

Antrenmanı kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı da izledi.

Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayıp, kampa girecek.

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