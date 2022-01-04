İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ocak 2022 Çarşamba / 2 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,4524
  • EURO
    15,2096
  • ALTIN
    784.048
  • BIST100
    1963.59
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ambulans uçakla, Mehmet Topal özel uçakla İstanbul'a dönecek
Spor

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ambulans uçakla, Mehmet Topal özel uçakla İstanbul'a dönecek

Süper Kupa'da Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan Rachid Ghezzal ve kulüp personeli için ambulans uçak beklenirken, semptom gösteren Mehmet Topal özel uçakla İstanbul'a getirilecek.

DHA4 Ocak 2022 Salı 23:46 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 23:56
ABONE OL

Turkcell Süper Kupa'da yarın Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Covid-19 testi pozitif çıkan Rachid Ghezzal ile bir kulüp personeli için ambulans uçak bekleniyor. Semptom gösteren Mehmet Topal için ise özel uçak ayarlandı.

Katar'ın başkenti Doha'da yarın TSİ 20.45'te oynanacak maç öncesi Beşiktaş'ın kafilesinde yer alan oyunculardan Ghezzal ve bir kulüp personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Kafile Doha'ya indiğinde Katar Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından otelde yapılan testler sonucunda Rachid Ghezzal'da pozitif bulgulara rastlandı. Bugün ise Mehmet Topal'ın semptomlarının artması üzerine tecrübeli futbolcu takımdan izole edildi. Kafileden ayrı bir şekilde izole durumda bulunan iki oyuncu ve kulüp personeli için yetkililer harekete geçti. Ghezzal ve kulüp çalışanı için ambuans uçağın gelmesi beklenirken, Mehmet Topal için ise özel uçak tahsis edildi. Otelde ayrı odalarda kalan ve takım yemeği ile maç toplantılarına katılmayan 2 futbolcu ve kulüp personeli İstanbul'a dönerek tedavilerini sürdürecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.