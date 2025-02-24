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Spor

Beşiktaş'ta Rafa Silva fırtınası! Talisca tamamen unutuldu

Beşiktaş'ta Rafa Silva, gösterdiği performansla taraftarları mest etti! 34 maçta 12 gol, 9 asistle oynayan Portekizli yıldız, 140 dakikada bir skora katkı sağladı. Anderson Talisca'nın geri dönmesini isteyen taraftarlar, Rafa'nın gösterdiği performansla Fenerbahçe'ye giden Brezilyalı on numaranın ismini tamamen 'rafa' kaldırdı.

Akşam24 Şubat 2025 Pazartesi 08:37 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Rafa Silva fırtınası! Talisca tamamen unutuldu
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Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın performansı parmak ısırtıyor. Yaz transfer döneminde Anderson Talisca'nın geri dönmesini isteyen taraftarlar, Rafa'nın gösterdiği performansla Fenerbahçe'ye giden Brezilyalı on numaranın ismini tamamen 'rafa' kaldırdı. Bu sezon 5 kulvarda; Süper Kupa, Türkiye Kupası, Süper Lig, Avrupa Ligi, Avrupa Ligi elemelerinde ağları sallamayı başaran 31 yaşındaki futbolcu 34 müsabakada 12 gol 9 asistle oynadı, 21 kez skora katkı sağladı.

140 DAKİKADA BİR

5 kulvarda toplamda 2948 dakika sahada kalan başarılı futbolcu, 140 dakikada bir takımı için gol ya da asist üretti. Son olarak Eyüpspor maçında 1 gol atıp 2 de asist yapan yıldız futbolcu, takımın açık ara en skorer futbolcusu oldu. Çift haneli katkıya ulaşan ikinci isim ise Ciro Immobile. İtalyan futbolcu 26 müsabakada 14 gol kaydedip 2 kez asist yaptı. Bu katkının büyük bölümünü sezon başı yapan ve aylardır düşüşte olan İtalyan golcü Ciro Immobile ise gittikçe formadan uzaklaşıyor.

MALİYETİ 28 MİLYON €

Siyah-Beyazlılar yaz dönemi 3 yıllık kontrat imzaladığı Rafa Silva'ya sezonluk 6 milyon euro net garanti ücret ödüyor. Benfica'dan boşa çıkan Portekizli futbolcuya 10 milyon euro da imza parası verildi. Oyuncunun kontratı bitene dek toplam maliyeti 28 milyon euroyu bulacak. Ciro Immobile ile birlikte takımın en çok kazanan iki isminden biri olan Rafa, bu sezon yaptıklarıyla aldığı ücretle ilgili kuşkuları tamamen gidermiş oldu.

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