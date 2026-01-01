İSTANBUL 3°C / 0°C
Spor

Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! Portekiz basını duyurdu

Beşiktaş'taki geleceği merak konusu olan Rafa Silva için yeni gelişmeyi Portekiz basını duyurdu. Siyah beyazlıların Antalya'da gerçekleştireceği kampta Rafa'nın yer almayacağı belirtildi.

1 Ocak 2026 Perşembe 23:07
Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! Portekiz basını duyurdu
ABONE OL

Beşiktaş'ta takımdaki geleceği henüz netlik kazanmayan Rafa Silva için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rafa Silva'nın siyah beyazlıların Antalya kampına katılmayacağı iddia edildi.

Record'un haberine göre Rafa Silva, Beşiktaş'ın Antalya'da gerçekleştireceği kampın kadrosunda yer almayacak.

Siyah beyazlılar ile iplerini koparan tecrübeli futbolcunun, ara transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

TEKLİF BEKLENİYOR

Öte yandan Beşiktaş yönetimi, Rafa Silva için henüz istediği şartları içeren bir teklif alamadı. 32 yaşındaki futbolcu ise alacaklarını bırakarak ve yaklaşık 3-4 milyon euro bir bedel karşılığında sözleşmesini feshetmek istiyor.

Yakın zamanda Rafa Silva cephesindeki krizin çözülmesi bekleniyor. Portekizli futbolcunun siyah beyazlılar ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

