İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Aralık 2025 Perşembe / 14 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4629
  • EURO
    49,7018
  • ALTIN
    5734.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! Takımla çalışmalara başladı
Spor

Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! Takımla çalışmalara başladı

Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi yaşandı. Sakatlığı olduğu gerekçesiyle bir süredir antrenmanlara çıkmayan yıldız oyuncu Rafa Silva bugün takımla çalışmalara başladı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ4 Aralık 2025 Perşembe 12:33 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! Takımla çalışmalara başladı
ABONE OL

Beşiktaş, Süper Lig'de oynayacağı Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta maç hazırlıklarıyla birlikte uzun süredir belirsizliğini koruyan Rafa Silva konusunda da önemli bir gelişme yaşandı.

Portekizli yıldız, Gaziantep FK maçı öncesi takımla birlikte çalıştı.

Rafa Silva'nın fiziksel ve mental hazırlığı teknik heyet tarafından bir süre takip edilecek. Maç kadrolarında olup olmayacağına teknik direktör Sergen Yalçın karar verecek.

Beşiktaş'ta bu sezon 16 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Genç kadın kriz geçirdi, kokoreç arabasına saldırdı: Polis müdahale etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.