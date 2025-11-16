İSTANBUL 18°C / 12°C
Spor

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi devam ediyor! Antrenmanlara katılmadı

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi çözülemedi. Portekizli futbolcunun siyah-beyazlı takımın bugün gerçekleştirdiği iki antrenmana da katılmadığı öğrenildi. İşte detaylar...

16 Kasım 2025 Pazar 17:15
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi devam ediyor! Antrenmanlara katılmadı
Trendyol Süper Lig'e milli takım maçları nedeniyle verilen arada Beşiktaş çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlı takımın gündemindeki konulardan biri olan Rafa Silva'yla ilgili yaşanan sorun henüz çözülebilmiş değil.

ANTRENMANLARA KATILMADI

Rafa Silva'nın bugün Beşiktaş'ın salonda gerçekleştirdiği ilk antrenmana ve akşam antrenmanına katılmadığı öğrenildi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, gruplar halinde kuvvet, koordinasyon ve esneklik çalışması gerçekleştirdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

