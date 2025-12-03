İSTANBUL 16°C / 7°C
  • Beşiktaş'ta Rafa Silva takımdan ayrı çalıştı
Spor

Beşiktaş'ta Rafa Silva takımdan ayrı çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah beyazlıların Portekizli futbolcusu Rafa Sİlva takımdan ayrı çalıştı.

3 Aralık 2025 Çarşamba 19:41
Beşiktaş'ta Rafa Silva takımdan ayrı çalıştı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Portekizli futbolcu Rafa Silva, antrenman eksiğini gidermek amacıyla takımdan ayrı olarak sahaya dönüş antrenörü eşliğinde çalışma gerçekleştirdi.

Isınma koşularının ardından geniş alanda pas çalışması ve dar alanda çift kale maçla devam eden idman, şut organizasyonlarıyla sona erdi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

