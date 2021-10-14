Beşiktaş'ta rakip Başakşehir

DHA 14 Ekim 2021 Perşembe 14:36 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 14:36

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile devam eden idman, taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından tam sahada yapılan taktik maçıyla sona erdi.

5 İSİM KADROYA DAHİL EDİLMEDİ

Öte yandan yarın oynanacak karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı ekipte 5 isim maç kadrosuna dahil edilmedi. Sakatlıkları henüz geçmeyen Kevin N'Koudou ve Mehmet Topal'ın yanı sıra N'Sakala, Pjanic ve el parmağından ameliyat olan Kenan Karaman karşılaşmanın 21 kişilik kadrosuna dahil edilmedi.

Siyah-beyazlı ekibin, Medipol Başakşehir maçı kamp kadrosu şöyle: "Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Dmagoj Vida, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Teixeira."