Spor

Beşiktaş'ta rota yeniden Lauriente'ye döndü

Beşiktaş, yaz transfer dönemi için kanat hattını güçlendirmeyi hedeflerken Sassuolo forması giyen Armand Lauriente'yi yeniden gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, daha önce anlaşma sağlayamadığı Fransız oyuncu için bu kez transferi bitirmek istiyor.

HABER MERKEZİ14 Mart 2026 Cumartesi 10:39 - Güncelleme:
Yeni transferlerle toparlanan Beşiktaş, bir yandan Avrupa kupalarına katılma mücadelesi verirken, diğer yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Yaz aylarında kadrosunu güçlendirmek ve gelecek sezon şampiyonluğa oynamak isteyen siyah-beyazlılar, şimdiden bazı isimlerle temasa geçmeye başladı.

KARTAL'I UÇURACAK YENİ KANAT

Siyah beyazlı ekip, 27 yaşındaki kanat oyuncusu Armand Lauriente için tekrar masaya oturmak istiyor.

Sassuolo'da forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu için menajerler aracılığıyla nabız yoklandı.

FEDAKARLIKTAN KAÇINMAYACAK

Siyah-beyazlılar, Fransız oyuncuyu geçtiğimiz yaz tarnsfer döneminde de istemiş ancak İtalyan ekibiyle bonservis konusunda anlaşma sağlayamamıştı.

Sassuolo'yla sözleşmesi 2027 haziranda bitecek olan oyuncuyu için Beşiktaş yönetimi, bu kez sözleşme imzalamak istiyor.

Kanat transferinde listenin ilk sırasında yer alan Fransız yıldız için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacak.

EZELİ RAKİPLER DE İSTEDİ

Armand Lauriente'yi yaz aylarında Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray ile Fenerbahçe de istemiş ancak iki kulüp de oyuncuyu transfer etmeyi başaramamıştı.

PERFORMANSI

Piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Armand Lauriente, bu sezon 29 maçta oynadı ve 5 gol atıp, 7 de asist yaptı.

