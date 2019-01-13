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Beşiktaş'ta Ryan Babel, Fulham'da

Beşiktaş, Ryan Babel'in transferi için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham ekibi ile anlaşma sağladı. TRT Spor'un son dakika bilgisine göre Beşiktaş, Ryan Babel için Fulham ile 2 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

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Beşiktaş'ta ikinci yarı öncesinde Ryan Babel ile ilgili karar verildi. Siyah-beyazlı takımın Hollandalı yıldızı Babel'in transferi için İngiltere premier Lig ekiplerinden Fulham ile anlaşma sağlandı.
 
2 MİLYON EURO'YA BİTTİ!
 
Beşiktaş yönetimi, sezon sonu sözleşmesi sona erecek 32 yaşındaki Babel ile yeni kontrat için anlaşamayınca, Fulham'ın teklifini değerlendirme kararı aldı. 
 
Sezon başından bu yana performansı eleştirilen ve yaptıklarıyla olay adam haline gelen Babel için 2 milyon euroluk teklif kabul edildi. Ryan Babel de İngiliz kulübüyle anlaşma sağladı.
 
Hem Fulham'ın hem de Beşiktaş'ın Babel transferini kısa bir süre içerisinde resmen açıklayacak.
 
Siyah-beyazlı takımda Ryan Babel'in ayrılmasının ardından sol kanat bölgesine yeni transfer yapılması bekleniyor.
 
ŞENOL GÜNEŞ'İN BABEL SÖZLERİ
 
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında Babel'in kısa süre içinde son kararını vermesi gerektiğini söylemişti.
 
Güneş yaptığı açıklamada, "Babel bizim için önemli. Kendisiyle 2 kez konuştum. "Gideceksen gidebilirsin, buradaysan buradasın." dedim. Adriano da aynı. "Gideceksen gideceksin, kalıyorsan çalışacaksın." dedim. Sonuçta oynasan da oynamasan da paranı alıyorsun." ifadelerini kullanmıştı.

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