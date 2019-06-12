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Beşiktaş’ta Sabaly harekatı

Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Siyah-Beyazlılar, sağ bek için Fransız ekibi Bordeaux’nun 26 yaşındaki Senegalli oyuncusuna kancayı attı. Sabaly ile Fenerbahçe ve Napoli’nin de ilgilendiği öğrenildi.

  • Star Spor
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YENİ sezonda şampiyon olmayı hedefleyen Beşiktaş, teknik direktörlük için Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalar imzalamaz transfer için harekete geçti. Sağ bekte Gökhan Gönül’e alternatif bir isim arayan Siyah-Beyazlılar’ın Avcı’nın raporu doğrultusunda Fransız ekibi Bordeaux’da forma giyen Youssouf Sabaly için düğmeye bastığı ortaya çıktı. Bordeaux’nun teknik direktör Pau lo Sousa’nın 3-4-3 sistemine uymadığı için gözden çıkardığı 26 yaşındaki Senegalli oyuncu için 3.5 milyon euro bonservis talep ettiği belirtiliyor. Beşiktaş’ın, Fenerbahçe ve Napoli’nin de listesinde olan Sabaly’nin transferini 3 milyon euronun altında bitirmeye çalıştığı öğrenildi.

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