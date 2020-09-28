Sezona istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş, transferin bitimine 1 hafta kala kadrosuna takviye yapmak için girişimlerini sürdürürken yeni bir isme yöneldi.
İtalyan basınında yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Sampdoria'nın 28 yaşındaki sağ beki Bartosz Bereszynski için temaslarda bulundu.
İtalya'nın ünlü gazetecisi Nicolo Schira sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın Bereszynski için girişimlere başladığını duyurdu.
5 MİLYON EURO BONSERVİS
Sampdoria'nın oyuncu için 5 milyon Euro talep ettiği ve transferin olma ihtimalinin oldukça düşük olduğu belirtilen haberde, önümüzdeki günlerde sıcak gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi..