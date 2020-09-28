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Spor

Beşiktaş'ta sağ bek harekatı: Bartosz Bereszynski

Beşiktaş sağ bek transferi için İtalya çıkarması yaptı. Siyah beyazlılar, Seri A'da Sampdoria forması giyen Polonyalı oyuncu Bartosz Bereszynski için temaslara başladı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 21:39 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 21:44
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Sezona istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş, transferin bitimine 1 hafta kala kadrosuna takviye yapmak için girişimlerini sürdürürken yeni bir isme yöneldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Sampdoria'nın 28 yaşındaki sağ beki Bartosz Bereszynski için temaslarda bulundu.

İtalya'nın ünlü gazetecisi Nicolo Schira sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın Bereszynski için girişimlere başladığını duyurdu.

5 MİLYON EURO BONSERVİS

Sampdoria'nın oyuncu için 5 milyon Euro talep ettiği ve transferin olma ihtimalinin oldukça düşük olduğu belirtilen haberde, önümüzdeki günlerde sıcak gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi..

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