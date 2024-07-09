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Spor

Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri devam ediyor

Yeni sezon hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayan siyah -beyazlı ekibin oyuncuları sezon öncesi sağlık kontrollerinden geçti

IHA9 Temmuz 2024 Salı 16:46 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri devam ediyor
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Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Arthur Masuaku ile Omar Colley, sağlık kontrolünden geçti.

Yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayan Beşiktaş'ta kampa 8 Temmuz'da katılan Vincent Aboubakar, Arthur Masuaku ve Omar Colley de sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Aboubakar, Masuaku ve Colley; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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