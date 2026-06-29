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Spor

Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri devam ediyor

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri devam ediyor.

IHA29 Haziran 2026 Pazartesi 17:45 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri devam ediyor
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Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri devam ediyor.

Beşiktaş, yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri sürüyor. Siyah-beyazlılarda, Rıdvan Yılmaz, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Kartal Kayra Yılmaz, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Mustafa Azem Yortaç, Ozan Sevim, Yasin Özcan, Taylan Bulut, Semih Kılıçsoy, Milot Rashica, Tiago Djalo ve Vaclav Cerny, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiler. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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