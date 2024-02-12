Beşiktaş'ta sakat oyuncuların dönüş tarihi belli oldu

Sezonda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta gelen sakatlık haberleri canları sıkıyor.

Siyah-beyazlılarda son olarak sakatlanan Tayfur Bingöl ve Rachid Ghezzal'ın sahalara ne kadar süre uzak kalacağı da belli oldu.

TAYFUR BİNGOL 2 AY YOK

Beşiktaş'ta 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl'ün uyluk iç adalesinde kanama ve tam kat yırtık tespit edildiği açıklandı. Tecrübeli futbolcunun 2 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

GHEZZAL 2 HAFTA SAHALARDAN UZAK

Sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem olan Cezayirli yıldız oyuncu Ghezzal'ın ise tedavisi 2 hafta sürecek.