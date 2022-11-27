Beşiktaş'ta Salih Uçan antrenmana çıkmadı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın bir bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Dünya Kupası'nda ülke takımlarında yer alan Atiba Hutchinson Wout Weghorst, Romain Saiss ve Kevin N'Koudou'nun yanı sıra, tedavisi devam eden Josef de Souza ile Rachid Ghezzal antrenmanda yer almadı.



Ayrıca, ayak bileğinde ağrısı olduğu bildirilen Salih Uçan da antrenmana çıkmadı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek. Sabahki antrenmanın bir bölümü de basın mensuplarına açık olacak.