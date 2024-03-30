Beşiktaş'ta Salih Uçan krizi! Direkt bileti kesildi

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Siyah beyazlılar, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Salih Uçan için kararını verdi.

BEŞİKTAŞ'TA SALİH UÇAN KARARI!

Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, yeni sezonda şampiyonluk hedefliyor. Siyah beyazlılar, bu hedef doğrultusunda kadrosunda yapılanmaya gidiyor. Beşiktaş'ta iç transfer harekatı da başladı. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek isimlerden birisi olan Salih Uçan için de kararı verdi. Siyah beyazlı yönetimin, yeni sezonda Salih Uçan ile devam etmeme kararı aldığı öğrenildi.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon siyah beyazlı ekiple tüm kulvarlarda 31 maçta boy gösteren Salih Uçan, 4 gol 5 asistlik performans gösterdi. 30 yaşındaki orta sahanın piyasa değeri 4.50 milyon euro olarak gösteriliyor.

Star Gazetesi