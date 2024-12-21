Beşiktaş'ta Salih Uçan'a forma ve plaket

Beşiktaş, Alanyaspor maçı öncesi takımdaki 100. maçına çıkan Salih Uçan'a forma ve plaket hediye etti.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"4 Temmuz 2021 tarihinde Beşiktaş ailesine katılan futbolcumuz Salih Uçan, şanlı formamızla 100. maçına çıktı.

Beşiktaş formasıyla 100. maçına çıkan Salih Uçan için Tüpraş Stadyumu'nda Corendon Alanyaspor ile oynadığımız maç öncesinde bir tören düzenlendi.

Asbaşkanımız Mete Vardar, kulübümüze hizmetleri için teşekkür ettiği Salih Uçan'a kulübümüzün simgesi kartal heykeli ve çiçek takdim etti."