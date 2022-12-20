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Spor

Beşiktaş'ta Şanlıurfaspor maçı öncesi iki eksik

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Şanlıurfaspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta, Romain Saiss ve Rachid Ghezzal forma giyemeyecek.

AA20 Aralık 2022 Salı 12:04 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Şanlıurfaspor maçı öncesi iki eksik
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda yarın TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'u konuk edecek.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Beşiktaş, 4. turda Serik Belediyespor'u 3-1 yenerek adını 5. tura yazdırdı.

Şanlıurfaspor ise 2. turda Karşıyaka'yı 4-2, 3. turda Karaman FK'yi 3-0, 4. turda ise Altaş Denizlispor'u 5-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada rakibine üstünlük sağlayacak ekip, son 16 turunda mücadele hakkı elde edecek.

2022 FIFA Dünya Kupası için lige verilen arada çalışmalarının bir bölümünü Antalya'da gerçekleştirdikten sonra İstanbul'a dönerek Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlı takımda, 2 oyuncu yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile yarı finale yükselen ve sakatlandığı için karşılaşmayı tamamlayamayan Romain Saiss ile tedavisi devam eden Rachid Ghezzal, Şanlıurfaspor karşısında görev yapamayacak.

Dünya Kupası'nda ülkelerinin milli takımında görev alan Georges-Kevin N'Koudou, Atiba Hutchinson ve Wout Weghorst ise teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde yarınki mücadelede sahaya çıkabilecek.

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